Escalofriante: encontraron los huesos de un 'monstruo extraterrestre'

Terror es el sentimiento que invade a la población de Estados Unidos, más precisamente a los residentes de Carolina del Sur. En este lugar una joven de 26 años de edad encontró los restos óseos de una criatura que por el momento nadie ha podido identificar.

La responsable del hallazgo es Erika Constantine quien había salido a pasear con su perra por una zona llamada Sunrise Park. En un momento dado su mascota se desvió del camino y comenzó a olfatear algo que estaba en el suelo. Debido a ello su dueña se acercó para ver que es lo que había llamado la atención del can.

"“Estábamos paseando, y ella se acercó. La vi olfateando y eso es lo que me hizo caminar hasta allí porque solo hace eso si algo está muerto o si hay algo interesante para ella”, relató. En ese momento un escalofrío recorrió velozmente su cuerpo al ver de lo que se trataba.

En ese lugar había un esqueleto de un ser que parecía no ser de este planeta. El mismo tenía el cráneo ovalado, los dientes prominentes, una suerte de aleta y huesos muy largos que serían sus piernas. Ante esta situación Erika fotografió lo que había encontrado su perra y lo compartió en las redes para luego dar aviso a las autoridades.

“Sinceramente, no sabía qué era. He vivido aquí durante unos cinco años y nunca me había encontrado con algo como esto. Pensé que alguien diría, ‘Oh, es como una foca’ y luego continuaría con mi día, pero a mucha gente se quedó perpleja”, sentenció Constantine.