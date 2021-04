Una mamá no lleva a su hijito a clases porque no tiene para darle el desayuno

Una historia desgarradora salió a la luz recientemente en el vecino país de Chile, más precisamente en la ciudad de Rancagua. En este territorio una mujer le mandó un mensaje a la profesora de su hijito para decirle que no se conectaría para la clase virtual. La razón era porque no tenía comida para que el pequeño desayunara y no quería despertarlo para que pasara hambre.

Esto sucedió en la ciudad chilena de Rancagua y la protagonista fue una joven madre de 29 años de edad llamada María Pilar Nuñez. Ella se contactó con Tania Silva, la profesora de su hijo, para justificar la falta a la próxima clase. Todo se debía a la falta de comida que sufría la familia.

"Hola buenos días, mi hijo no se va a concertar por algo personal, me da pena contarle pero le voy a decir para que no piense que faltó por flojo. Hoy no tengo pancito para que tome desayuno y para el almuerzo tengo para hacer un arroz, nada más. Así que para que no pase hambre, no lo quiero despertar temprano", rezaba el mensaje.

A la docente se le rompió el corazón y se puso a pensar como podía ayudarlos. De esta manera armó una red de solidaridad y compartió el mensaje en cuestión en las redes sociales. La gente se conmovió con la historia y comenzaron a enviarle donaciones a esta familia.

Gracias a la difusión que se le dio al caso desde el propio municipio de Rancagua fueron a visitarlos y les entregaron cajas de alimentos. Además les aseguraron que les darán un subsidio para cubrir tres meses del alquiler de su vivienda. Por otro lado esta situación también sensibilizó al multimillonario empresario llamado Leonardo Farkas.

Este hombre logró armar su gran fortuna gracias a la minería. Esta persona se comprometió a colaborar con ellos. "Por favor, busquen y díganle a esa madre que no tiene dinero para darle de comer a su hijo y llevarlo al colegio, dónde le deposito un millón de pesos para que siga luchando por su familia", manifestó.