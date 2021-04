Video estremecedor: chico con autismo fue brutalmente golpeado por un policía

El brutal ataque de un policía hacia un menor de edad con autismo y trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) conmocionó a Estados Unidos. El episodio quedó grabado y las imágenes se hicieron virales y generaron un repudio en el país norteamericano.

Las imágenes fueron difundidas por el padre del menor. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en Vacaville, California, después de que la policía recibiera un aviso de pelea con armas en el vecindario. Al llegar a la zona vieron al joven Preston que se había peleado con un vecino.

Nadie había resultado herido pero el agente le pidió a Preston, de 17 años, que se siente en el suelo mientras se acercaba. El joven de repente se asustó y decidió salir corriendo. Es entonces cuando el policía lo agarró, lo empujó al suelo y después le dio una piña en la cabeza.

'Me has pegado en la puta cabeza', dice el joven. El agente replica: 'Te vas a hacer daño, no me hagas hacerte más daño'. Según Adam Wolf, el padre de Preston, el menor se sintió confundido y asustado ante la actitud del agente y por eso su reacción fue la de salir corriendo.