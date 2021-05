El dramático relato de una sanjuanina en Israel: 'Las bombas caen cada vez más cerca'

Esta semana comenzaron a darse letales bombardeos entre Israel y Palestina. Por el momento ya son 83 las muertes confirmadas en la franja de Gaza. En suelo israelí se encuentra una fotógrafa sanjuanina que contó que la situación es tan impactante y horrorosa que ni ella termina de entenderla. "Las detonaciones se siente cada vez más cerca", expresó.

Ivana Taft se encuentra viviendo en viviendo en la ciudad de Tel Aviv, que esta ubicada en la costa del Mediterráneo de Israel. La sanjuanina al igual que los demás ciudadanos se encuentran en estado de alerta permanentemente. La caída de misiles es antecedida por una alarma que avisa a la población que debe dirigirse lo más rápido posible a su refugio. Si bien ningún misil ha afectado su edificio, la fotógrafo aseguró que las detonaciones cada vez se sienten más cerca.

"Se me hace muy difícil explicar las cosas de una manera que se pueda entender, ni yo lo entiendo todavía. Estoy como sorprendida. Hace poco escuchamos la detonación y el edificio entero vibró. Cada vez se sienten un poco más cerca. Ayer hubo una alarma a las 02:00. Es horrible vivir así", expresó.

Acerca del protocolo que tienen frente a la caída de misiles Taft contó que como máximo tienen un minuto y medio para resguardarse. Por ejemplo su edificio es muy antiguo y no posee un refugio antimisiles. En su caso cuando suenan las sirenas deben correr al segundo o al tercer piso y permanecer allí.

Deben esperar y contar 10 minutos desde la última alarma que suene. Recién pueden volver a sus hogares, si es que continúan en pie. Hay casos de personas que sobreviven al ataque pero cuando salen al exterior se dan cuenta de que sus casas fueron completamente destruidas.

"Todo este enfrentamiento de misiles generó una ola de violencia en ciudades que son mixtas donde viven árabes e israelíes, gente de extrema salió a dejarse llevar por la violencia y hay un montón de ataques, edificios intervenidos, autos quemados, hay gente que atacó a todo el mundo. Se esta alimentando una violencia que no nos pertenece, que le pertenece a políticos con sus propios intereses y estamos los civiles a su merced, me da mucha impotencia y no se que va a pasar", sentenció.