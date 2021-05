Terror en pleno vuelo por un murciélago que obligó a un aterrizaje de emergencia

El terror se apoderó de los pasajeros en un vuelo de India a Estados Unidos. ¿Peligro de atentado?, ¿falla del avión?, ninguna de ellas. Solo un murciélago que media hora de despegar empezó a volar sobre las cabezas de las personas a bordo. El capitán se vio obligado a aterrizar de emergencia.

En el interior de un Boeing 777 de pasajeros de la aerolínea Air India, el jueves pasadun mamífero atemorizó a todos los pasajeros que viajaban de India a Newark (Nueva Jersey, EE.UU.). La nave debió volver al Aeropuerto Internacional Indira Gandhi (Nueva Delhi).

Una pasajera registró el momento en que el murciélago les volaba sobre sus cabezas. En las imágenes se muestra el interior del avión y, como la gente y las azafatas están atemorizadas por la presencia del animal.

Luego del aterrizaje forzoso, encontraron al mamífero muerto y lo sacaron. Posteriormente desinfectaron todo el avión. Por último, se encontró al mamífero muerto entre los asientos de la clase ejecutiva. Luego, se retiró su cadáver de la aeronave y se llevó a cabo una fumigación. El departamento de seguridad de la compañía aérea al investiga el hecho.

Una de las hipótesis que tomó fuera en las últimas horas, según informó el portal RT, es que el animal llegó de terceros al interior del vehículo. "La razón probable puede ser los vehículos de carga como los del 'catering', porque todo el tiempo las ratas/los murciélagos vienen solamente de allí", expresaron desde la empresa india.

