Aseguran que lo que vive Colombia es 'una escandalosa violencia institucional'

Colombia se encuentra atravesando una compleja situación que estalló luego de que se presentara en el Congreso un proyecto de reforma tributaria. Sin embargo esto sólo fue la gota que rebalsó el vaso. Acerca de este escenario un politólogo local aseguró que lo que se esta viviendo es una escandalosa violencia institucional.

Constantemente los colombianos están saliendo a manifestarse en las calles y las fuerzas de seguridad responden de manera violenta. Con armas de fuego en su poder reprimen de una manera nada amigable a los manifestantes. Si bien por el momento se han reportado unas 24 muertes a raíz de estos abusos, desde organizaciones de derechos humanos denuncian más.

Si bien se sabe que lo que provocó la explosión de estas protestas fue la dura reforma tributaria, el descontento con el presidente Ivan Duque viene desde hace bastante tiempo. Acerca de esto el politólogo sanjuanino, Sergio Guzmán, dio algunos ejemplo y afirmó que lo que se vive en tierras cafeteras es violencia institucional. Para hace un paralelismo el estudioso trajo a colación lo vivido anteriormente en Chile, donde se destapó una olla a presión tras el aumento en el precio del boleto del metro.

"El día 15 de abril Ivan Duque envía al Congreso un proyecto de reforma tributaria iba a recaer en las capas más bajas de la sociedad colombiana. Eso generó una serie de manifestaciones que no se veían desde hace por lo menos dos años. Ha generado también una respuesta inusitada de las fuerzas institucionales. Lo que hay en Colombia es una escandalosa violencia institucional por parte del estado", aseguró.

Sin embargo Guzmán recalcó que Ivan Duque no trabaja en soledad si no que el político representa los que es la derecha latinoamericana. No se trataría de un problema unipersonal si no que estarían involucradas otras autoridades además del propio presidente.

"Iván Duque no es Iván Duque por si mismo. Duque es Uribe y Uribe es la conexión directa con Washington. Esto no es un posicionamiento radical ideológico ni mucho menos. La verdad es que no es lo que Duque representa, es lo que esta derecha latinoamericana representa", sentenció.