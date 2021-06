Este es Tomás Gimeno, el padre que secuestró a sus hijas en España

Este jueves se conoció la peor noticia: hallaron el cadáver de Olivia, la pequeña de seis años secuestrada junto con su hermana de 1 año, por su padre Tomás Gimeno (37). El día de la desaparición, Gimeno fue visto embarcando seis bolsas en la lancha de su propiedad con la que partió de Santa Cruz de Tenerife. Hasta ahora, la investigación de la policía sugiere que el hombre podría haberse suicidado junto con sus hijas, a quienes habría ahogado en el mar.

Gimeno llevaba tiempo separado de Beatriz Zimmerman, la madre de las niñas. El día en que desapareció, el hombre estaba con sus hijas pasando la tarde, y se suponía que debía entregarlas por la noche a su madre, pero nunca lo hizo. En cambio, la llamó esa noche para decirle que nunca más los volvería a ver a él ni a las niñas. Esas llamadas amenazantes continuaron a otros familiares, de quienes se despidió. Luego se quedó sin batería su celular y no supieron más de él.

Lamentablemente no era la primera vez que Gimeno hacía algo parecido. Beatriz contó que en diciembre pasado su ex pareja había hecho amenazas similares, diciendo que nunca volvería a ver a las niñas. En ese momento no le dio crédito a sus palabras ni avisó a las autoridades. Gimeno nació en la isla Tenerife (España) en un familia de renombre, adinerada, dueña de muchos tierras agrícolas. El hombre administraba varias empresas vinculadas con el sector de las flores y plantas. Sin embargo, la relación con sus seres más cercanos no era buena.

Tomás tenía fama de problemático en la isla: le gustaba la vida nocturna, peleaba constantemente con otras personas en bares y discotecas, e incluso fue acusado de robos, a pesar de ser una persona adinerada. Por otro lado, de sus padres se conoce poco, son personas muy herméticas que han rechazado todo contacto con los medios españoles que han intentado acercase a ellos. Lo que sí conoce es que el proceso de separación de Tomás con su ex pareja fue difícil, con acusaciones de violencia de parte de él que nunca transcendieron al terreno judicial.

Antes de las desaparición de las dos niñas, Gimeno había manifestado su deseo de irse de Tenerife. El hombre le había dicho a la madre de sus hijas: “Una cosa es salir de la zona de confort, y otra es cambiar de continente”. Supuestamente, esto se lo dijo cuando se enteró de que Beatriz había rehecho su vida con un empresario belga. De esa relación se enteró porque en julio de 2020 contrató una agencia de detectives para espiarla.

Al parecer, Gimeno no pudo aceptar la relación de su ex mujer con otro hombre, la solo idea lo atormentaba. “Qué fácil aceptar que pierdes una familia con la que llevas toda una vida, perder el control de tus hijas”, le habría dicho a su ex, según informó un portavoz de la familia de las niñas. La intención de Tomás era llevarse a sus hijas a América Latina, según informaron fuentes cercanas.

