Un hombre fue tragado y escupido con vida por una ballena

Una situación insólita e increíble se produjo el pasado viernes 11 de junio en Estados Unidos, más precisamente en la costa de Provincetown. En este lugar un hombre se encontraba pescador cuando fue tragado por una ballena. Sorprendentemente el animal lo escupió con vida segundos después.

Se trata de un hombre de 56 años de edad que fue identificado como Michael Packard. El pescador se encontraba trabajando en Massachussets cuando de repente fue tragado por un animal marino. Él en principio creyó haber sido comido por un tiburón blanco pero se dio cuenta que la boca de la criatura no tenía dientes.

“Pude sentir que mi cuerpo se movía involuntariamente, presionado por algo, y pensé: “Dios mío, ¿me acaba de morder un tiburón? Luego palpé y me di cuenta de que no había dientes y realmente no había sentido un gran dolor”, relató Packard en los medios locales.

Luego de eso el pescador se dio cuenta como la ballena empezó a hacer presión con los músculos de su boca para tragarlo. Para evitar esta muerte segura tomó la decisión de moverse todo lo que pudiera junto con su equipo de buceo. Afortunadamente esto sucedió y la ballena salió a la superficie para escupirlo con vida. En total pasó unos 40 segundos en el cuerpo del animal.