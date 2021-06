Video: viajaron a la Copa América para alentar y terminaron decepcionados

Los Calderón son colombianos, amantes del fútbol y viven en Miami, estado de la Florida. La mamá y los dos hijos tenían todo listo para alentar a su selección en la Copa América en Colombia, pero cuando se confirmó que sería en Brasil no lo dudaron: cambiaron los pasajes y viajaron a Cuiabá con toda la expectativa de ver en acción a Duvan Zapata, Muriel y Cardona. Un detalle les impidió entrar al estadio Arena Pantanal: se jugó sin público y no lo sabían.

“No sabíamos que no había público y no pudimos entrar. Lo lógico era que se jugara con público porque en Colombia se iba a jugar con el 30% de la ocupación de los estadios. Creíamos que iba a ser igual y no fue así”, le explicó Julia Calderón al sitio brasileño UOL Esporte en la puerta del estadio donde Colombia debutó con un triunfo por 1 a 0 sobre Ecuador con gol de Cardona. Sus hijos, Bryan y Harry, asintieron los dichos su madres.

uD83CuDDE8uD83CuDDF4 Viajaron a Brasil para alentar a Colombia ¡sin saber que los partidos se jugaban sin público!



uD83EuDD26??? Como en las Eliminatorias habilitaron el 30% de la capacidad del estadio (vs. Argentina), creyeron que en la Copa América pasaría lo mismo...



Vía @UOLEsporte pic.twitter.com/8vHtlExYdP — Diario Olé (@DiarioOle) June 15, 2021

“Teníamos programado inicialmente viajar a Colombia y Argentina, compramos los pasajes y luego tuvimos que cambiarlos. Acá estamos”, agregó Julia con la decepción de saber que no podrán ver ningún partido del seleccionado de Reinaldo Rueda y tendrán que conformarse con ver a los futbolistas en la puerta del hotel.

El caso de los Calderón es increíble porque incluso en la Argentina, donde también se canceló el torneo, se iba a jugar sin público en los estadios. Este descuido en el chequeo de la información antes de viajar les hizo perder tiempo y plata. A la Selección solo la podrán ver por la TV, como si se hubieran quedado en La Florida.