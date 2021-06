'Extrañaba a la seño': la felicidad del único niño que regresó a clases en un jardín

El Estado de México autorizó el regreso a clases presenciales en las instituciones de nivel básico ya que el personal docente finalmente se encuentra vacunado contra el coronavirus. Pese a que desde el gobierno aseguran que hay un bajo riesgo de contagio, muy pocos estudiantes volvieron a sus centros educativos este lunes. Sobre todo en las escuelas de la periferia de la Ciudad de México, las aulas estuvieron prácticamente vacías.

Sin embargo, hubo un caso que llamó la atención de todos los medios locales. Se trata de un pequeño identificado como 'Ángel N', del Jardín de Niños 'Margarita Maza de Juárez', ubicado en la zona alta de Ecatepec. Es que fue el único alumno en asistir al jardín, pero eso no le importó porque estaba feliz de volver a la escuela y ver a su maestra.

'Él ya quería, es muy tedioso esto de la pandemia, estar encerrado, recuerda su escuela, sus maestros, él ya quería estar aquí. Nos llevamos la sorpresa cuando llegamos y pues él va a estar solito, pero él quiso seguir, dijo me quedo y pues aquí estamos', aseguró el papá, Azael Carpio. Por ahora, Angelito solo puede asistir lunes y martes y el resto de la cursada continúa siendo virtual, pero el niño se mostró emocionado por poder tener esta oportunidad.

'Me gusta esta escuela y estar con mi maestra. Ayer aprendí hacer esculturas con mi maestra y a dónde viven los animales', contó a Telediario de México. Su maestra, Rosalina López Pérez, también tuvo elogiosas palabras para con él. “Él está al pie del cañón, él está segurísimo que cumple con todo. Él no se quiere retirar, a pesar de que él no vio más compañeros, él dijo ‘yo me quedo’”, aseguró.

En aquel país tienen otro régimen académico y a partir de agosto inicia un nuevo ciclo lectivo. El papá de la criatura aseguró que quería que se comenzara a regularizar con el ir a clases ya que en dos meses arrancará la primaria. Azael aseguró que la vuelta de Ángel al colegio implica un alivio, también en lo que tiene que ver con la organización familiar.

'Su mamá y yo trabajamos toda la semana y ya estaba desesperado por regresar a la escuela, además que está a pocos días de entrar a la primaria y queremos conocer cómo está en relación a su aprendizaje', explicó. En la vereda de enfrente se encuentran la mayoría de los padres que no confían en que el sistema esté preparado para recibir a los estudiantes.