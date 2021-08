Análisis sanjuanino: el drama de Afganistán y la retirada de EEUU

Las imágenes del caos en Afganistán recorrieron el mundo en los últimos días. La toma del poder por parte de los Talibán, hizo que miles de personas desesperadas intentaran abandonar el país incluso colgados en aviones.

El miedo de las mujeres afganas por sus derechos y la violencia hacia ellas son algunas de las cuestiones de las que más se habló. Pero, para entender un poco más el conflicto en aquel país, el politólogo sanjuanino, Sergio Guzmán, analizó los puntos clave.

“Es un tema de tan vieja data, tan complejo. Ahora dada la inmediatez de la noticia simplemente nos remitimos a las ultimas semanas. Pero por tomar un punto de partida. A finales de la década del 70’ principios de los 80’ quienes se hacen cargo del poder es un grupo afgano comunista con el inestimable apoyo de lo que era la Unión Soviética. Ellos intentaron instaurar un gobierno de características ateas en una sociedad fuertemente religiosa. Esto genero una oposición fuerte a este gobierno en épocas de plena guerra fría”, contó Guzmán.

Tanta fue la oposición social al gobierno comunista que algunos grupos se fueron radicalizando y poniendo presión sobre la impronta religiosa de Afganistán.

“Esta salida del gobierno, y la avanzada por parte del grupo radicalizado de los Talibán no hace más que llevar al extremo una interpretación radicalizada del Islam y de las escrituras del Corán. Hay que tener en claro que no hay que asociar al Islam con algo violento. Es una religión que, como las tres grandes religiones monoteístas del mundo: judeocristiana, judaísmo cristianismo, lo que bregan es por el entendimiento de los pueblos, la paz y la convivencia pacifica en todo el mundo”, señaló el politólogo.

De este modo, el grupo Talibán buscará aplicar su propia interpretación de la Shira que es el conjunto de normas establecidas que ellos creen más convenientes. “Llevarán a rajatabla esta cuestión a punto tal de poner en juego cuestiones tales como los derechos humanos. Porque se ha llevado a un extremo esta radicalización que ha violado y ha quedado en la memoria colectiva de esta comunidad aquellas vejaciones que hicieron cuando estuvieron en el poder”, manifestó.

En el plano político, el politólogo sanjuanino sostuvo que la retirada de Estados Unidos de Afganistán significa una guerra perdida. “Allá por los años 70’ y con la finalización de la guerra de Vietnam se retiraron sabiendo que era una guerra perdida. En este momento EE. UU sabe que esto es una guerra perdida. No solo por el voto y el costo político, pero además el costo en términos de vida y en términos económicos es para nuestra realidad cotidiana inimaginable. Son 2 billones de dólares gastados, invertidos y habiendo dejado todos estos pertrechos y herramientas, equipo militar en Afganistán. Si uno advierte las imágenes de los 80’ con las de ahora, las armas no son las mismas. Tienen fusiles de fabricación norteamericana, francesa, inglesas, helicópteros. Los han dejado más equipados que antes. Han dejado herramientas en manos de una organización que no es un ejército profesional. Por eso uno ve las torpezas incluso en la estrategia para llevar a cabo la toma del poder porque no son soldados profesionales”, comentó.

Además, Guzmán analizó el costo de las vidas humanas. “Cerca de 75 periodistas han fallecidos, las bajas de las fuerzas militares EE. UU, los contratistas, con todos aquellos trabajadores no gubernamentales, gente de las Naciones Unidas, de los movimientos de derechos humanos y todas aquellas que de distinto modo están en Afganistán. Desde periodistas a militares, desde trabajadores humanitarios hasta miembros de la ONU han muerto. Es una tragedia”, dijo.

Ante esta situación, el especialista sanjuanino dijo que “si las tropas estadounidenses, con todo el dinero del mundo, no han podido prevalecer en uno de los países más pobres y atrasados del mundo, por más ética hollywoodense y la prensa mundial afín no va a poder hacer milagros ante esto”.

“Estamos siendo testigos de la historia. Las tropas estadounidenses son el mayor ejército del mundo. Ahora está finalizando un ejercicio a nivel global con todas las flotas que tiene en el mundo de manera conjunta, mostrando el musculo a sus dos principales adversarios en términos materiales que son China y Rusia. Sin embargo, no pudo con esta fuerza en el pueblo más atrasado, menos equipado y uno de los pueblos más pobres del planeta. Una vez más los han hecho retirarse de su país”, finalizó.