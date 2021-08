Según los terraplanistas "Chile no existe"

Los terraplanistas ponen en cuestión desde hace unos años la estructura de la tierra. Pero cada vez van más allá. Sucede que ahora cuestionan la existencia de países por el solo hecho de conocerlos en persona. El turno en esta oportunidad fue para Chile, cuyo territorio sería "inexistente".

"He estado viendo este documental de Chile y cada vez tengo más claro que Chile no existe", comienza el posteo. El mismo prosigue señalando que: “Todo el que habla de que ha estado en Chile no puede demostrarlo”. Esto fue dado a conocer en una publicación en un grupo de Facebook “Tierra plana – España”. Tal afirmación causó una polémica ya que la teoría suena más que disparatada.

En el posteo el usuario cuenta haber visto vio un documental en el que en ese país “las casas parecen de cartón” y las personas lucen como “actores” porque incluso “miran a la cámara”. Además, dice que ha hecho investigaciones y que “todo el que habla de que ha estado en Chile no puede demostrarlo”.

Al mismo tiempo menciona: “Yo nunca he estado en Chile y no conozco a nadie que haya estado en Chile. He visto algunas fotos pero seguramente sean CGI (imagen generada por computadora)". Ante tal aseveración nacieron las criticas y cargadas al usuario, en su mayoría a modo de sarcasmo.

Me deben 27 años de sueldo como actor. uD83DuDE02 uD83DuDE02 uD83DuDE02 uD83DuDE02 uD83DuDE02 uD83DuDE02



La información más estúpida que he escuchado últimamente. uD83DuDE31uD83DuDE21uD83DuDE00uD83DuDE00#chilenoexiste #chile pic.twitter.com/0FedcFE5iL — Pablo Antonio Velásquez Cerna (@PaulAntoine2021) August 14, 2021

Otra semana empieza y es hora de grabar, hay que sostener la mentira #chilenoexiste pic.twitter.com/WftFr3FOiO — NelsonZenkai (@NelsonZenkai) August 16, 2021