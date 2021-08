Un Sacerdote se cosió la boca a modo de reclamo: ¿Cuál?

El calentamiento global cada vez preocupa a más personas. Para visibilizar su malestar acuden a diferentes acciones. Tal como es el caso de un reverendo anglicano quien se cosió su boca a modo de protesta

"Me estoy cosiendo los labios para demostrar los terribles y violentos estragos que las acciones de Murdoch( un magnate del mundo empresarial) han causado en el mundo y para hacer visible simbólicamente esta verdad", fue lo que dio a conocer el reverendo Tim Hewes, quien tiene 71 años y está retirado de la Iglesia anglicana.

Esta no es su única acción para visibilizar su malestar. Sucede que previamente ya denunció sobre el sufrimiento respecto a la emergencia climática, pero no hay donde expresarlo. Por esta razón es que el sacerdote mencionó: "La ciencia climática y la verdad se han silenciado y los que sufren no son escuchados. He intentado todo lo que se me ocurre para acabar con las influencias y la locura representadas por Murdoch y su negación del cambio climático".



Cabe decir que el sacerdote protestó frente a la entrada de las oficinas de News Corp, en Londres, la empresa de comunicación fundada por Rupert Murdoch. En pocos minutos de su reclamo, su imagen recorrió las redes sociales siendo muestra de una idea que se impone en el mundo.