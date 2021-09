El papa Francisco señaló que nunca se el pasó por la cabeza renunciar

Es así como el papa Francisco señaló: “¡Yo no sé de dónde han sacado la semana pasada que yo iba a presentar mi renuncia!”. Al mismo tiempo agregó: “Dicen que fue un revuelo, cuando a mí ni se me pasó por la cabeza. Delante de interpretaciones que nacen un poco distorsionadas de alguna palabra mía yo me callo, porque aclarar a veces es peor”.

“¿Qué palabra habrán tomado en mi patria? De ahí salió la noticia”, sostuvo el Papa al momento de hablar de su país. De este modo Jorge Bergoglio, de 84 años, afirmó que lleva “una vida totalmente normal” tras la operación de colon.

Otro de los datos que dio a conocer en los medios italianos es que: “Todavía tengo las medicinas posoperatorias, porque el cerebro tiene que registrar que tiene 33 centímetros menos de intestino. Y todo me lo maneja el cerebro, el cerebro maneja todo nuestro cuerpo, y le lleva tiempo registrarlo. Pero vida normal, llevo una vida totalmente normal”, argumentó.

Tras un verano de baja actividad en el Vaticano, el Papa avanza con su recuperación y la semana que viene partirá a Budapest y Eslovaquia para un viaje de cuatro días.