El testimonio de un sanjuanino en las Torres Gemelas: “La segunda torre me explotó encima”

Rubén González, sanjuanino, músico y docente que vive en los Estados Unidos contó la cronología del atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Casualmente él se encontraba cerca del lugar y comentó como fue para él la esa vivencia, “yo me mentí a mí mismo por mucho tiempo para que no me shockearan tanto”. Señaló, “Empecé a caminar en sentido de la segunda torre y explotó, yo iba caminando por la otra vereda”, señaló.

El músico sanjuanino, cuenta la cronología de cómo vivió el ese momento que iba camino a su lugar de trabajo cuando vio la primer torre prendida fuego, “Ese día me encontraba justo debajo de las dos torres, -recordó- salía del tren y vi que una se quemaba, tres pisos más o menos se estaban quemando”.

Rubén nunca se había percatado de lo que en realidad estaba sucediendo en ese momento, comentó que se quedó un rato en el lugar y luego comenzó a caminar hacia su lugar de trabajo, “La segunda torre me explotó encima”, fueron sus palabras textuales, recordando el trágico suceso. “Yo estaba a unos 100 metros de la Torres, pero eran tan altas que parecía que estaban aquí arriba”. “La segunda Torre me explotó encima, yo no sabía nada que estaba pasando. Di la vuelta a la esquina con tal suerte de que al ser los edificios tan altos eso me protegió de los escombros que estaban cayendo”, recordó el sanjuanino.

En ese momento que Rubén tuvo la suerte de protegerse con los otros edificios, recuerda las imágenes impactantes del momento, “Recogí de la calle a una persona”. “Lo llevanté, nos agarramos del brazo y corrimos una cuadra hasta la esquina, los dos juntos. Había gente que se metía debajo de los autos”, señaló.

Recordó la escena aterradora que vivió, el momento de tener que dar aviso a sus familiares y comentó, “Las Torres Gemelas al romperse irrumpieron la antena de los teléfonos celulares que en ese momento estaban empezando a salir”. “Caminé hasta un centro de video comunitario donde trabajábamos con Renata, - su pareja- durante mucho tiempo. Me dejaron usar el teléfono, llamé a la casa, estaba el contestador, yo no sabía que decir y dije ‘estoy bien’ ”.

“Cuando estuve en esa situación de estrés, de shock y de trauma me mentí a mí mismo. Me dije a mi mismo, ‘ese tipo con la cabeza rota se debe haber caído’, expliqué las cosas de tal manera que no me shockearan tanto”, señaló Rubén González tras el traumático episodio que vivió el 11 de septiembre del 2001.

Finalmente, el sanjuanino en Nueva York cerró diciendo “Yo hasta hoy veo un avión y lo imagino. Veo un avión y me imagino que a lo mejor puede llegar a una torre”. “No todo el tiempo, pero el avión significa ‘va a algún lado a romper algo’ “, señaló.