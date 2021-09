Qué dicen los expertos de la vacuna de refuerzo ¿Es necesaria la tercera dosis?

Según especialista de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Federal de Medicamentos de Estado Unidos (FDA), las dosis de refuerzo no son necesarias para la población en general.

Teniendo en cuenta los escases de este recurso y que en algunos lugares del mundo hay personas que aún no ha recibido ni una sola dosis, los expertos señalan que es preferible utilizarlas para primeras y segundas dosis: "Las vacunas, que tienen un suministro limitado, salvarán la mayor cantidad de vidas si se administran a personas que tienen un alto riesgo de desarrollar una forma grave de Covid-19 y aún no se han vacunado", según un artículo en The Lancet.

Según Ana María Henao Restrepo, autora de la investigación y experta de la OMS, los estudios sobre el tema no arrojan evidencia creibe que avale la idea de que las dosis de refuerzo disminuyan sustancialmente la protección contra el coronavirus. "El conjunto de evidencias acumuladas parece mostrar que no hay necesidad de una tercera dosis en la población general, ya que la protección contra la enfermedad grave es aún alta".

Eduardo López, director del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, quien asesoró al gobierno argentino en el manejo de la pandemia, expresó que "en primer lugar para la Argentina el esfuerzo debe orientarse en terminar y completar las segundas dosis".