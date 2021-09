El terremoto de Acapulco dejó una victima fatal

El sismo tuvo una magnitud de 7,1 en la escala de Richter, su epicentro fue a 11 kilómetros del suroeste de Acapulco, en el estado de Guerrero, también tuvo repercusiones en la capital del país. Se registraron importantes destrozos en casa, edificios y comercios. Según informaron las autoridades del país, solo hubo una víctima fatal, se trata de un hombre de 19 años, quién perdió la vida tras ser aplastado por un poste.

• Actualización 7.1 (luego de 15 a 16 min del evento sísmico). #EMSC

• Clasificación final 7.0 (luego de 20 min del evento sísmico). #USGS



El terremoto tuvo una modalidad oscilatoria por lo que la gente manifiesta el movimiento "circular" y sobre todo "largo" del #terremoto. pic.twitter.com/OVkPIB7v8C — Dvgr. Sergio Lainez (@Sargox) September 8, 2021

En la noche del martes los mexicanos fueron sorprendidos por un terremoto que tuvo una magnitud de 7,1 grados. En un principio, los datos oficiales informaron que el movimiento telúrico fue de 6,9 grados. Luego, el Servicio Geológico de los Estados Unidos confirmó que el sismo fue de 7,1.

Durante las horas posteriores se registraron al menos 96 réplicas, la más alta tuvo una magnitud de 5,6 grados, según informó Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México informó que el sismo fue en Guerrero. "Afortunadamente no hay daños mayores, piedras caídas, lo mismo que en Morelos, no hay daños en Puebla, no hay daños graves en la Ciudad de México", expresó AMLO.

Informe sobre el sismo con epicentro en Guerrero. pic.twitter.com/5VP0Kh47rL — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 8, 2021

La alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum escribió en su cuenta de Twitter, "Hasta el momento no se reportan daños graves". "Este acontecimiento nos tiene preocupados, no hay daños mayores más que apagones y fugas de gas", afirmó la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo.

Informo desde el C5 sobre el reciente sismo. Seguimos informando. pic.twitter.com/TupNlibnKV — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 8, 2021