"Qué bien actúas": mirá la diputada que se viralizó por interpretar a Shakira en plena sesión

Sin dudas nadie lo esperaba. En el Congreso de Paraguay se vivió un momento que terminó siendo viral. Una legisladora, en plena sesión, salió al cruce de sus opositores interpretando un tema de Shakira y hasta le puso coreografía desde su banca.

La responsable de este imperdible momento fue la diputada Kattya Mabel González, del partido Encuentro Nacional. Cantó "Te felicito", el reciente hit de Shakira junto a Raw Alejandro que fue furor y muchos aseguran que fue directamente dirigido a su ex pareja, el jugador de fútbol Gerard Piqué.

La funcionaria no solo recitó la letra de la canción si no que además intentó emular la coreografía de este hit. "De esta unidad, no me queda sino decirle: Te fe-li-ci-to, que bien actúas, de eso no me cabe dudas, les que bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo", cantó.

El momento se viralizó por todas las redes y es imperdible. Incluso la misma legisladora lo compartió en su cuenta de Twitter. "Te FE LI CI TO que bien actúas. Caraduras. #Shakira #Kattya #Senadora #AlianzaEncuentroNacional", escribió.

¡Mirá!