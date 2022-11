Creer o reventar: científicos elaboran un protocolo para comunicarse con los extraterrestres

Por estas horas los científicos de la Universidad de Saint Andrews, en Escocia, se encuentran preparando un protocolo de comunicación y lenguaje ante el posible contacto con los extraterrestres.

De acuerdo lo que informaron mediante un comunicado "no podemos darnos el lujo de estar mal preparados".

John Elliot, investigador y coordinador del Centro de Posdetección de colectivo Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI, por sus siglas en inglés), señaló en el informe que "la ciencia ficción está plagada de exploraciones sobre el impacto en la sociedad humana tras el descubrimiento e incluso el encuentro con vida o inteligencia en otros lugares".

"Tenemos que ir más allá de pensar en el impacto sobre la humanidad. Necesitamos coordinar nuestro conocimiento no solo para evaluar las pruebas, sino también para considerar la respuesta social humana, a medida que avanza nuestra comprensión y se comunica lo que sabemos y lo que no sabemos. Y el momento de hacerlo es ahora", agregó.

El objetivo que tienen los investigadores es trabajar en el "desciframiento de mensajes", además del análisis de datos de cara al desarrollo de "protocolos reguladores, legislación espacial y estrategias de impacto social".

"¿Recibiremos alguna vez un mensaje de E.T.? No lo sabemos. Tampoco sabemos cuándo va a ocurrir. Pero sí sabemos que no podemos permitirnos el lujo de estar mal preparados -desde el punto de vista científico, social y político- para un acontecimiento que podría hacerse realidad tan pronto como mañana, y que no podemos permitirnos gestionar mal", concluyó.

(Con información de Telefe Noticias)