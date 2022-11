Nuevo tiroteo dejó 7 muertos en un supermercado de Estados Unidos

Estados Unidos fue el escenario donde se produjo un nuevo tiroteo este martes en la noche. En la ocasión 7 personas perdieron la vida, entre ellos el atacante.

De acuerdo a lo informado por medios nacionales el hecho ocurrió cerca de las 22 en un supermercado Walmart de Virginia.

Todo comenzó cuando la policía comenzó a recibir llamados de emergencia por los disparos que se registraban en el supermercado. Llegaron y se encontraron con claras señales de un tiroteo.

(Imagen Minuto Uno)

Por el lugar habían varias víctimas mortales y heridos. Ya para este miércoles por la mañana se confirmó que fueron 7 las personas que fallecieron a causa de los disparos, entre ellos, el mismo autor del tiroteo que finalmente se quitó la vida.

La cadena CNN, que citó a fuentes de seguridad no identificadas, dijo que el autor de los disparos era un ex empleado del supermercado que abrió fuego contra sus compañeros. De igual forma la información aún no fue confirmada oficialmente.

Walmart, el mayor supermercado minorista de Estados Unidos, aseguró hoy en un comunicado que estaba "conmocionado por este trágico suceso".

(Fuente: Minuto Uno)