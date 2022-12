¡Hay foto!: encierra a su pareja por miedo a que otras mujeres "se lo roben"

Cada día las noticias insólitas que llegan de todo el mundo se renuevan de manera constante. En este caso ahora una mujer y su pareja se volvieron virales, sobre todo por las declaraciones de ella.

Son oriundos de México. Hace días que comenzaron a ser furor en las redes por la insólita relación que mantienen. Es que la mujer no deja salir a su novio, (sí señora, literalmente lo encierra) por miedo a que otras chicas se lo roben.

La mujer enamorada dio una entrevista a un medio televisivo donde dios sus extrañas razones para no dejar que su pareja salga a la calle. Ella cuenta cómo lucha a diario para que "le roben" a su pareja otras mujeres ya que asegura "es muy lindo", incluso es "tallado por los dioses".

“Las mujeres me tienen envidia por el novio tan guapo que tengo”, comenzó diciendo en el video, que ya suma más de 1 millón de likes y 32 mil comentarios en distintas plataformas.

Y continuó: “la verdad, me han dicho que me tienen mucha envidia y me lo quieren robar, me lo quieren quitar. Por eso lo tengo en la casa”, mantuvo.

Luego, la entrevistada explicó cuáles son los atributos de su novio que la hacen sentirse tan atraída. En este sentido, destacó su barba, labios y ojos.

(Captura de video)

“Las mujeres, al verlo, se impresionan mucho y tengo miedo de que me lo vayan a quitar porque él es muy, muy guapo. Es tallado por los mismos dioses”, continuó durante la entrevista.

El video es viral en Tik Tok, y la mujer es blanco de todo tipo de críticas.



(Con información de La100)