Una maestra mandó por error video hot a sus alumnos: la suspendieron

Una maestra de Ohio, Estados Unidos, fue suspendida luego de enviar un video de sexo personal, supuestamente por error, a más de 200 alumnos de un colegio secundario. Según informaron el video contenía imágenes sexuales de la maestra junto a su novio.

La maestra admitió que tenía el video porno, en el que mantenía sexo con su novio almacenado en su teléfono celular personal, pero afirmó que no se lo envió por AirDrop a nadie. Los padres del colegio secundario se mostraron indignados por el video erótico de la maestra con su novio enviado por AirDrop y remarcaron: "No importa si fue un accidente o no".

“Como padre, es espantoso”, dijo el descontento padre Ken Trump a FOX 8. “Te hace sentir como si tuvieras un puñetazo en el estómago, especialmente cuando eres una figura de autoridad y eres un modelo a seguir con los niños”.

“No importa cómo se compartió el video. En primer lugar, no debería haber estado allí y accesible para los niños de ninguna forma”, añadió. Por su parte, un experto en seguridad cibernética le dijo a un medio de comunicación local que es posible que el teléfono del educador haya sido pirateado, según expuso el diario New York Post.

“Si alguien tuviera acceso a un teléfono desatendido, es bastante fácil capturar el código de acceso de alguien”, afirmó Alex Hamerstone de TrustedSec Cyber Security. Y agregó: “Si alguien tiene malas intenciones, lo primero que hará cuando tenga acceso a su teléfono es revisar sus imágenes, ver si tiene una carpeta privada y ver qué hay allí”.

fuente minutouno