Biden anunció duras sanciones contra Rusia por los ataques en Ucrania

“Putin es el agresor. Putin ha decidido comenzar esta guerra. Ahora él y su país pagarán las consecuencias”, con esta frase describió el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las decisiones que se tomaron en contra del régimen de Bladimir Putin luego de que iniciara un ataque militar contra Ucrania causando ya cientos de muertos y heridos.

Limitaciones a la importación de productos tecnológicos, el bloqueo a la financiación de empresas públicas y grandes grupos bancarios, castigos a individuos de la oligarquía rusa y nuevas restricciones para la deuda soberana del país, figuran entre las medidas contra Rusia. Biden prometió convertir al dirigente ruso en un “paria internacional”.

Biden salió a hablar de este tema luego de haberse reunido virtualmente con los líderes del G7. Según el presidente estadounidense lo que Putin pretende hacer es reestablecer la Unión Soviética, una ambición contraria a dónde está hoy el mundo, aseveró. Fue más duro y remarcó que "Putin tiene una visión siniestra del mundo".

Sin embargo el sistema energético Ruso no sufrió las medias ni la desconexión del sistema internacional de pagos SWIFT, lo que hubiera sido catastrófico para ese país. Las sanciones podrían tener repercusiones en el precio del gas y el petróleo en niveles insospechados hasta ahora.

Ante todo esto el líder de la ONU Antonio Guterres asumió su error de pensar que todo esto no iba a pasar nunca. “Estaba convencido de que no pasaría nada grave, me equivoqué”, dijo al tiempo que instó a Putin "Dele una oportunidad a la paz, demasiada gente ha muerto ya”.

Fuente Diario El País