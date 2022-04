A 11 años de la desaparición de Medeleine, cerraron la causa

Hace 11 años Madeleine McCann desapareció de un hotel en Portugal. Desde el día en que faltó de su circulo familiar comenzó una ardua búsqueda que no tuvo nunca resultados certeros. Sin embargo hoy llegó la peor noticia, la justicia decidió cerrar la investigación sobre su paradero. Esto se da luego de infinitas tareas pero cada prueba no era concluyente para encontrar a la niña o al culpable de la desaparición.

Esta resolución significa que la justicia dejará de aportar dinero para su búsqueda, y la investigación solo se reabrirá en caso de que aparezca algún dato relevante. Ante ello, los padres de la niña se pusieron en campaña para una recaudación de dinero para que esta averiguación de paradero no se frene.

Sobre el último sospechoso, indicaron que no se encontraron pruebas fehacientes. Por lo que Christian Brueckner, un abusador que cumple una condena por una violación, no pudo ser determinado como el culpable de que Maddie no aparezca. Cabe recordar que de acuerdo a la investigación, el sospechoso trabajó en lugares cercanos al hotel donde Madeline y sus padres se hospedaban y sus antecedentes por violación en reiteradas oportunidades pusieron en duda su inocencia.