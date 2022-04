Una pareja argentina fue atropellada por un patrullero

Una pareja de jóvenes argentinos fueron atropellados por un patrullero que circulaba sin sirenas en México, y luchan por su vida. El hombre está con respirador y la mujer sufrió la amputación de una de sus piernas. El hermano de una de las víctimas detalló a Crónica HD cómo es la carrera a contrarreloj para trasladarlos a Argentina y que puedan recibir la atención médica que necesitan.

Los argentinos heridos son Luz Arias y Darian García, quienes iban en moto a una entrevista laboral durante la tarde del sábado en la isla de Cozumel. Una cámara de seguridad registró las imágenes del momento en que son embestidos por un patrullero de la policía mexicana que venía a alta velocidad y sin las sirenas.

'Darian está muy grave, con todo el cuerpo quebrado, tiene comprometidos los pulmones y un golpe tremendo en la cabeza. Mi hermana sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné, pero se complicó todo, entró al hospital con la pierna destrozada y ayer (este martes) nos contaron que tuvieron que amputarla', explicó Walter Arias, familiar de Luz, en diálogo con Crónica HD.

Contó que sus dos hermanas, ya que la víctima tiene una melliza, habían viajado hace 40 días a esa isla mexicana para pasar las vacaciones y buscar un trabajo para radicarse allá; mientras que Darian, novio de Luz, llegó hace una semana con la misma intención. Tras el accidente, dijo Walter, trasladaron a los jóvenes al Hospital General de Cozumel, donde 'sólo les hicieron curaciones'.

Además, les preguntaron si contaban con seguro para poder atenderlos. 'Darian no tiene asistencia, mi hermana sí. Pero es a él que menos atienden', indicó. 'Me comuniqué con el Consulado, sabían del accidente pero no estaban al tanto de la gravedad de los chicos. A mi hermana la trasladan a un hospital como la gente recién el lunes a la mañana', señaló el hermano de Luz.

Y continuó: 'Nosotros estamos cubriendo los gastos porque el seguro de Luz ya lo superó totalmente. Nos piden cerca de 70 mil dólares. Hay mucha gente colaborando para el traslado de Darian que está más grave. Mi hermana se va a levantar hoy con las noticias de todo lo que pasó'.

Walter dijo que consiguieron un avión sanitario desde Tierra del Fuego, que sólo cobra algunos costos, para poder traer al joven herido, mientras que aguardaban poder trasladar a la joven. Además, estaban recaudando dinero para poder cubrir la atención de ambos hasta que lleguen a Argentina.