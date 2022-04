Horror: descuartizó a una actriz de cine para adultos y la guardó en el freezer

Hace tres meses en Italia era intensamente buscada una actriz de cine para adultos debido a que se desconocía su paradero y nadie de su familia había logrado contactarse con ella. Finalmente un hombre confesó que la asesinó, la descuartizó y guardó los trozos del cadáver en un freezer.

Se trata de Carol Maltesi, una joven de 26 años de edad quien era conocida como "Charlotte Angie" dentro del mundo de las películas condicionadas. El hombre que se presentó en una comisaría como autor de este macabro crimen fue identificado como Davide Fontana.

Fontana explicó que conoció a la chica por las redes sociales y que le ofreció hacerle una producción de fotos en ropa interior. Ella accedió y se vieron por primera vez. Ellos dos comenzaron a frecuentarse cada vez más e incluso a mantener una especie de noviazgo a pesar de que Davide ya estaba en pareja.

“La conocí a través de Instagram y le hice unas fotos en ropa interior. Vivía en Milán con mi mujer, luego decidí dejarla porque empecé a mantener relaciones con Carol. Manteníamos una relación abierta. Ella vendía películas porno y fotos en Onlyfans”, declaró el femicida a las autoridades.

Entre ambos comenzaron a tomar mucha confianza al punto en que Fontana comenzó a grabar contenido para adultos junto a Maltesi. Fue en ese contexto en que se produjo el horror durante el pasado mes de enero. Ellos se encontraban realizando escenas con un alto grado de violencia, que hasta ese momento se daba en un ambiente de consentimiento.

Todo se descontroló cuando el sujeto ató a un caño a la actriz, le colocó una bolsa en su cabeza y comenzó a golpearla salvajemente en distintas partes de su cuerpo. Las agresiones no las realizaba con sus manos sino que utilizaba un martillo con el que, según él, la golpeaba "no muy fuerte".

“Ella estaba atada, tenía una bolsa en la cabeza. Empecé a golpearla con un martillo por todo el cuerpo, no muy fuerte. Luego, cuando llegué a la cabeza, comencé a golpearla con fuerza, no estoy seguro de por qué. No sé qué me pasó. Creo que ya estaba muerta, no sabía qué hacer y le corté el cuello con un cuchillo de cocina. Estuve media hora mirándola y luego me fui a casa”, aseguró el asesino.

Posteriormente el hombre siguió con su relato y reveló que descuartizó el cuerpo de la víctima con algunas herramientas que había comprado por la plataforma Amazon. Luego de separar el cadáver, guardó las distintas partes en su freezer donde descansaron por unos 3 meses. Luego los movió al auto de Maltesi y los descartó en las montañas de Borno.

Fue ahí cuando tiempo después un hombre encontró los restos humanos. Este sujeto puso en conocimiento a las autoridades del macabro hallazgo y ahí comenzó la investigación para dar con el asesino. Al ver que todos los caminos conducían hacia él y que su detención era inminente, el asesino decidió reportar la desaparición de la joven.

Sin embargo, cuando lo citaron a una comisaría para dar las declaraciones sobre la desaparición de la chica, él terminó confesando todo lo que había hecho. Allí reveló que tardaron tanto tiempo en descubrir lo que había pasado ya que él siguió usando el celular de la difunta para contestar los mensajes de todos sus allegados, por lo que ellos no tenían muchas dudas de su estado.