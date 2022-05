Un vegano toma su propia orina y se baña con ella: 'Es el secreto de la juventud'

Recientemente se volvieron virales en las redes sociales las declaraciones de un hombre de 34 años que aseguró ser vegano y tener 'el secreto para la juventud'. Este sujeto aseguró que la clave es beber su propia orina y en ocasiones también higienizarse con ella, sobre todo restregando su cara con el orín.

Se trata de un hombre de Inglaterra llamado Harry Matadeen el cual reveló que empezó con esta práctica en 2016 cuando se encontraba sumido en una profunda depresión y buscaba desesperadamente algo que lo ayude. En ese contexto, según lo que publicó el New York Post, el sujeto decidió comenzar a tomar sus propios desechos.

“Estaba más allá de mi imaginación más salvaje lo poderoso que era cuando lo bebía. Desde el momento en que bebí la orina, despertó mi cerebro y eliminó mi depresión. Sentí una nueva sensación de paz, calma y determinación. Pensé, 'Vaya, puedo hacerlo gratis y mantenerme siempre en este estado feliz'", declaró.

Acerca del asco que suele generar en las personas esta costumbre que realiza de manera rutinaria, aseguró que la orina es súper limpia y que no tiene un sabor tan asqueroso como la gente se imagina. Además reveló que lo que suele consumir son unos 200 mililitros por día de orina que esta "envejecida".

"No tiene mal sabor a menos que seas realmente tóxica. La orina envejecida siempre huele mal y el sabor es refinado y adquirido. ¡Solo diré que lleva un tiempo acostumbrarse!. La orina me ha hecho parecer mucho más joven. Beber la orina envejecida ha revitalizado mi rostro a sus años juveniles y cuando me lo froto en la cara, la diferencia es instantánea y obvia”, sentenció luego de revelar que lava su cara y puntualmente su barba con orín.