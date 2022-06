Barbie lanza su primera muñeca transgénero inspirada en Laverne Cox

La actriz Laverne Cox tendrá su propia muñeca Barbie, así lo anunció la empresa a nivel mundial, siendo la primera trans en reflejarse en un juguete para menores desde los 6 años. Cox es reconocida por ser una férrea defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y su trayectoria como actriz en varias series de renombre como Orange is the new black.

Mattel ha lanzado una línea de la muñeca más famosa del mundo a aquellos que han contribuido a impactar la sociedad. La línea de tributo “celebra a los visionarios cuyas increíbles contribuciones han ayudado a moldear e impactar la cultura”, expresó la empresa de juguetes. De acuerdo con la marca, Laverne Cox “como actriz cuatro veces nominada al Emmy, usa su voz para amplificar el mensaje de ir más allá de las expectativas sociales para vivir de manera más auténtica”, expresó la compañía.

La actriz asegura que desde muy niña había soñado con tener su propia figura. “No puedo esperar a que los fanáticos encuentren mi muñeca en los estantes y tengan la oportunidad de agregar una muñeca Barbie con el modelo de una persona transgénero a su colección. Espero que la gente pueda ver esta muñeca y soñar en grande como yo lo he hecho en mi carrera”, expresó la actriz luego de darse a conocer la noticia sobre esta edición del juguete.

Cabe destacar que un porcentaje del dinero que se recaude por la venta de las muñecas será donado a la fundación Trans Family SOS. Esta organización se encarga de brindarle apoyo a jóvenes pertenecientes a la comunidad trans que se encuentran en el proceso de aceptación de su identidad. El precio de la muñeca, según la página, es de $40 dólares.

En 2014 Cox fue galardonada con el premio GLAAD por su trabajo como defensora de los derechos de la comunidad transexual. Ese mismo año fue la primera persona abiertamente trans en aparecer en la portada de la revista Times.

fuente punto mx