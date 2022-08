Ataque brutal a una mujer en plena calle fue impedido por los peatones

De acuerdo con los testimonios de quienes vieron el hecho, el sujeto de 52 años, que ya está en libertad, la agarró por el pelo, la zarandeó, le hundió la cabeza en el agua. Si bien la gente gritaba para qué parará, el sujeto amenazaba a todo aquel que lo increpaba. Este aberrante hecho sucedió en el centro de Valencia.

Todo ocurrió cerca de la estación de autobuses de Valencia, concretamente en la plaza. Allí el hombre y la mujer paseaban bajo el sol. Lo que se sabe es que no son pareja, por lo que no saben por qué estaban juntos. Ambos se quedaron en ropa interior y se metieron en la fuente.

Allí ellos improvisaron una foto, por lo que le solicitaron a un hombre que la sacara, pero el ‘fotógrafo’ espontáneo huyó corriendo con el teléfono. Al ver esta escena, el hombre acusó a la mujer de ser cómplice con el ladrón y comenzó a golpearla, a agarrarla por el pelo, a arrastrarla por la fuente e intentar ahogarla. Todo fue horror hasta que unos peatones lograron detenerlo en medio de la furia.

El hombre fue detenido y puesto a disposición judicial. Ahora se lo acusa de homicidio en grado de tentativa. Horas después, el sujeto fue puesto en libertad con medidas cautelares. En tanto, la jueza le ha impuesto la obligación de comparecer periódicamente ante la Justicia y le ha prohibido acercarse y comunicarse con la víctima.