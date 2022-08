Lo usaron de ofrenda a la Pachamama y casi muere durante la 'ceremonia'

Se trata de Víctor Hugo Mica Álvarez, quien vivió una verdadera pesadilla. Este sujeto, de 30 años, denunció que fue a una fiesta por la Pachamama en Bolivia y, luego de beber alcohol, se despertó dentro de un cajón y enterrado.

El hombre comentó en los medios de Bolivia que lo quisieron como un artículo de ofrenda a la Pachamama. Lo que Víctor recuerda es que fue a bailar y luego no recuerda más nada. Cuando se despertó intento moverse y no lo logro. Ahí dio cuenta que estaba dentro de un ataúd. Este logro salir debido a que pudo romper el vidrio del cajón. Esto se debe a que estaba enterrado.

Álvarez es bailarín de una fraternidad de tobas, y perdió el conocimiento tras encontrarse con un amigo que lo invitó a beber. El hombre indicó que en la zona había una infraestructura a medio construir y, por esa razón, es que asume que lo quisieron utilizar como ofrenda. Al escapar, pidió ayuda a un joven, quien lo llevó a una estación policial. Los agentes no quisieron recibir la denuncia porque el joven aún se encontraba en estado de ebriedad. El hombre que lo encontró, manifestó que Víctor Hugo estaba cubierto con cemento en el rostro y la cabeza.