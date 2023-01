Canal 13 en Brasil: fervorosa vigilia esperando la asunción de Lula

Las calles de Brasilia se llenaron de color militante del Partido de los Trabajadores (PT). La noche del sábado 31 de diciembre del 2022, y la mañana del 1 de enero del 2023 cientos de encendidos seguidores hicieron una fervorosa vigila para esperar juntos y con alegría la asunción de Lula Da Silva a la presidencia de Brasil.

Según mostraron en un reporte exclusivo los colaboradores de Canal 13 San Juan, en la zona hotelera de Brasilia donde pasó la noche Lula, cientos de personas lo esperaron afuera, con una vigilia que duró toda la noche y se extendió hasta horas de la mañana. 'Creo que mejorará todo. Creo que Lula es todo, es vida, es esperanza', dijo una mujer, mientras que por las calles linderas al hotel donde descansó el presidente electo de Brasil, pasaban autos tocando bocina, y se podía ver gorras rojas, boinas con la estrella roja, remeras con la cara del líder del PT brasilero, y todo el color de estos militantes de izquierda.

Cantos encendidos con megáfonos no faltaron, saltos, alegría y mucha esperanza, según pudieron registrar los corresponsales de Canal 13 en Brasilia a horas del gran día para el ex sindicalista y dos veces presidente.

Una joven universitaria con la bandera de los colores LGBTQ+ colgada en sus hombros aseguró que Lula significa 'la esperanza de no tener que soportar cuatro años más de homofobia, de racismo institucionalizado en la figura de un presidente', refiriéndose al ex mandatario Bolsonaro. Luego la militante agregó: 'espero principalmente, mucha inversión en educación, en investigación, que no nos recorten las becas, porque en nuestras universidades necesitamos esto para hacer ciencia, para hacer el futuro de nuestro país'.

'Pasamos cuatro años muy difíciles en Brasil', expresó un joven, a lo que uno de sus compañeros lo corrigió marcando con sus dedos y a los gritos que en realidad fueron seis años. Entonces el muchacho retomó asegurando que para el pueblo brasilero Bolosnaro representó una tragedia, por lo que la asunción de Lula los pone ansiosos. 'Es una explosión de sentimientos, de alegría, pasamos una página horrible de nuestra historia para ahora construir un nuevo futuro para nosotros, para América Latina, para el mundo, por lo que estamos felices de contribuir con eso.

Una encendida seguidora del electo presidente manifestó: 'Que Lula consiga junto con sus ministros un excelente gobierno para el 2023, y estos próximos cuatro años para que volvamos a la normalidad democrática, eso es lo que espero de Lula'.

Otra joven militante aseguró que el ex sindicalista 'es él líder más importante en Brasil desde la vuelta de la democracia. Lula vino para acabar con el bolsonarismo. Para que la gente vuelva a ser feliz'.

Así se dará el regreso de Lula a la presidencia

La ciudad de Brasilia se prepara para la asunción de Lula Da Silva este domingo 1 de enero, del cual participará el presidente Alberto Fernández y otros Jefes de Estado de la región y del mundo. En las afueras del Palacio de Planalto se desarrollará un gran festival artístico para el que se esperan más de 300.000 personas desde distintos puntos del país. Al espectáculo ya lo llama 'el Lulapalooza'.

A las 14:20 se espera que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) llegue a esa hora a la Catedral, en un extremo de la Explanada de los ministerios, desde donde desfilará hasta el Congreso, en un trayecto de dos kilómetros, rodeado de miles de seguidores.

Acto seguido, a las 15 en el Congreso, Lula y su vice jurarán oficialmente en el cargo en una ceremonia solemne y el flamante mandatario dará su primer discurso ante los diputados, senadores, representantes de las delegaciones internacionales y demás autoridades presentes.

Luego a las 16:30, ya como Presidente, el líder del PTP se dirigirá hacia el Palacio del Planalto, donde recibirá la banda presidencial, un rito protocolar, luego dará un discurso ante el público presente en la Plaza de los Tres Poderes.

A las 17 dentro del Planalto, el flamante presidente recibirá a las delegaciones extranjeras para un saludo protocolar y luego tomará juramento a los 37 ministros de su Gabinete.

Finalmente, a las 19:30, Lula, su vice Alckmin y sus respectivas esposas se dirigirán al Palacio de Itamaraty, donde se celebrará una recepción para los jefes de Estado y de Gobierno extranjeros presentes en Brasilia.

(Crédito: Nox media)