Ya son cuatro las víctimas argentinas del atentado en Israel

Este domingo, se confirmó la trágica noticia de que ya son cuatro los argentinos fallecidos en el ataque terrorista perpetrado por Hamas en Israel. La cuarta víctima fue identificada como Ronit Rudman, una mujer de 55 años, quien estaba casada con Roland Sultan, también fallecido en el atentado. Además, la situación se agrava con al menos dos personas desaparecidas.

La noticia ha generado un profundo pesar en la comunidad y en los familiares de las víctimas. Nathalie Sultan, hermana de Roland, expresó su dolor en Facebook: "La cabeza no logra entender, el corazón llora y las palabras dejan de salir de tanto dolor, mi querido hermano y mi cuñada fueron asesinados. Dios vengará su sangre. Roland, hijo de Berta, y Ronit, hija de Sarah".

Ronit Rudman, con residencia en el barrio porteño de Almagro, había cursado sus estudios en la Escuela Normal Superior N°1 Presidente Roque Sáenz Peña, así como en el Seminario Amia. Posteriormente, en Israel, continuó su formación académica con estudios en Historia del Arte, Cultura Visual, Curaduría y Museología en la Universidad Ben-Gurion de Negev.

El reciente fallecimiento de Silvia Mirensky, de 80 años, quien vivía en la granja colectiva Ein Hashloshá, situada a 17 kilómetros de Gaza, también fue confirmado en las últimas horas. En el ataque, su casa se incendió y lamentablemente no logró salir.

El sábado, se informó sobre la muerte de Rodolfo Fabián Skariszewski, de 56 años, residente en Moshav Ohad, al sur de Israel, a tan solo 15 minutos de la frontera con la Franja de Gaza. También se ha perdido en este trágico episodio a Abi Korin, hijo de un influyente miembro de la comunidad judía en Argentina.

Además, se reportó la desaparición de al menos dos argentinos tras la violenta operación de Hamas en Israel. Estos son Iair y Eitan Horn, hijos del periodista Itzik Horn, de quienes no se tiene información desde el inicio del ataque en el Kibutz Nir Oz, cercano a la Franja de Gaza.

Itzik Horn compartió su angustia en una entrevista con radio La Once Diez, señalando: "No tengo ninguna noticia, publicamos las fotos en todas las redes, entre amistades que tenemos en Israel, en Argentina y en otros países; la mayoría de la gente se enteró que a sus familiares los secuestraron viendo las filmaciones de Hamas, y en ninguna de esas películas alcancé a ver a mis hijos... Están desaparecidos desde ayer, cuando los guerrilleros entraron al Kibutz. No hay nombres de desaparecidos, nadie del gobierno se ha comunicado. No le deseo a nadie lo que estoy pasando".