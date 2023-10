¿Por qué WhatsApp Web está en inglés y no en español?

Muchos usuarios de WhatsApp, especialmente en América Latina y España, se llevaron una sorpresa al abrir la versión web de la aplicación (WhatsApp Web) y darse cuenta de que estaba en inglés en lugar de español. Según La República, este problema ha provocado varios reportes en las redes sociales, sobre todo en X (antes llamada Twitter). Todo parece indicar que sería una falla en la plataforma de mensajería que todavía no tiene solución.

Hasta el momento, las cuentas oficiales de WhatsApp y Meta no han emitido un comunicado que revele el por qué está ocurriendo esta situación; sin embargo, no ha pasado desapercibida para los usuarios que ya comenzaron a compartir capturas de pantalla y mensajes reportando que varias opciones de la plataforma no se encuentran en su idioma, si no en inglés.

Vale resaltar que no todas las opciones de WhatsApp Web se encuentran en inglés, algunas se mantienen en español. Las que han cambiado son la última hora de conexión (aparece last seen today), también el botón de búsqueda dice "search or star new chat". Así como estos ejemplos, existen otros que, por el momento, no han sido arreglados por Meta.