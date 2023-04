Su perro le destrozó la cara a su hija y ella lo defiende

Una mujer, llamada Klara Tsetkin comentó en la red social "TikTok" que su perro, un cocker spaniel llamado "Bart", se encontraba muy enfermo y quería descansar, pero su hija Milana, de 3 años, no hizo caso y se acercó a el. Luego de esto el canino la atacó y le dejó heridas grandes en su rostro. A pesar de ello, la madre de la nena la culpa y defiende a "Bart".

En este sentido, la mamá subió un video y reveló que decidió mantener al perrito de la casa, después de que mordiera a su pequeña hija, argumentando que el animal lo hizo en "defensa propia". De acuerdo a sus declaraciones, Bart “trataba de esconderse debajo de la cama” y mantenerse alejado para descansar, algo que Milana no habría comprendido.

“Nuestra hija de 3 años no entendió que el perro necesita descansar hoy y no tocarlo. Empezó a tocarlo aún más, se sentó encima de él y se subió a su cara y lo lastimó“, dijo Klara en la red social, por lo que el can reaccionó de manera agresiva.

Mas tarde las críticas llegaron, con comentarios de todo tipo como:

“Estás eligiendo un animal en lugar de tu familia”, “Mala madre”, “Te importa más un animal “Esto es tan triste”, “Tiene que ser una broma”, “Creo que se quiere casar con el perro”, “Está loca”, “Terrible madre”, “Espero que pierdas tu custodia” y “Sí, eres una mujer terrible e incluso una madre peor. Nunca mereces hijos”, dijeron algunos en el post, aunque tampoco faltaron quienes la entendían por su decisión.

Tiempo después, otra dura noticia llegó a la familia, cuando el papá de Milana tomó la decisión de terminar con su matrimonio. Tras no compartir lo que alega Klara acerca de la mascota.

A pesar de todo, Milana ha mostrado mejoras con el tiempo y a sus 5 años de edad su piel luce más recuperada. “Cuando alguien me pregunta, ¿te arrepentirás de divorciarte de tu esposo porque quiere deshacerse del perro?”, escribió en un video donde responde ‘no’ y abraza al perrito, lo cual no fue del gusto de todos.