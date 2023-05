El perro más viejo del mundo existe y entró al Guinness: ¿cuántos años tiene?

Recientemente se conoció la historia de Bobi, un perro que batió todos los récords y entró al Guinness debido a su edad.

Bobi es un Rafeiro do Alentejo de pura raza y nació en mayo de 1992. Justamente este sábado cumplió 31 años y eso hizo que hiciera historia en el Guinness World Records ya que no solo es el perro vivo más viejo actualmente que se tenga registrado, si no que es el perro más viejo de la historia.

Bobi vive en el pueblo rural Conqueiros en Leiria, al oeste de Portugal. Con un poco de daños en su salud, sigue conquistando a quienes lo rodean. Su actividad favorita es relajarse junto al fuego de la chimenea.

Bobi siempre fue libre de recorrer los bosques y las tierras de cultivo que rodean la casa de la familia Costa, sus dueños. Además, la madre del perro fue longeva: Gira vivió hasta los 18 años.

(Fuente: Minuto Uno)