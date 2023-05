¡Chau combustible!: inventó una moto que funciona con una bebida muy particular

Ky Michaelson es un joven inventor que, luego de inventar por ejemplo un inodoro propulsado por un cohete y una cafetera a reacción, ahora fue por más e inventó una moto que usa como combustible... ¡la cerveza!.

Fue en el garage de su casa en Bloomington, Minnesota (Estados Unidos) donde se hizo realidad este invento que creó justificado por el precio del combustible. "El precio está subiendo. Yo no bebo. No soy bebedor, así que no se me ocurre nada mejor que utilizarla como combustible".

La moto propulsada por cerveza tiene un barril de 52 litros con una espiral calentadora en lugar de un motor de gas. La bobina calienta la cerveza a 300 grados, que luego se convierte en vapor sobrecalentado en las boquillas que impulsan el vehículo.

El inventor calcula que puede alcanzar una velocidad de hasta 240 km/h y cree que podría adaptarla para funcionar con casi cualquier bebida.

(Imágenes: Youtube/kytherocketman - Fuente: Telefe Noticias)