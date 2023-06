Condenado, fuera de control: mirá cómo golpeó a su abogado frente al tribunal

En Estados Unidos un hombre de 61 años fue condenado por haber abusado y asesinado a una niñera y la menor que cuidaba. La Justicia dictó para él la muerte, y fuera de control, golpeó a su abogado frente al tribunal.

Joseph Zieler, de 61 años, fue condenado a muerte en el estado Florida. En la audiencia, llegó al tribunal con la palabra "asesino".

Llamó a su abogado y se le puso cerca de la oreja como para decirle algo pero le dio un codazo. Rápidamente los policías redujeron a Zieler, tirándolo al piso.

Zieler fue juzgado por hechos que ocurrieron en el 1990. El hombre ingresó en la vivienda en la que Lisa Story (32 años), quien cuidaba a Robin Cornell (11), a quienes violó y sofocó hasta la muerte. La madre de Robin halló los cuerpos al regresa a la mañana siguiente.

Los investigadores no lograron avanzar en el caso durante unos 20 años, hasta que Zieler fue encarcelado por un cargo de agresión no relacionado en 2016. Estudios de su ADN arrojaron una coincidencia con los asesinatos no resueltos de Robin y Cornell.

Mirá el video.

(Fuente: Telefe Noticias)