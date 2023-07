Detuvieron a un youtuber argentino por intentar secuestrar a una nena

El conocido youtuber e influencer argentino, Leonardo Venegas, de 32 años, fue arrestado en la ciudad de Miami, Estados Unidos, acusado de intentar secuestrar a una niña de 6 años.

El incidente, confirmado por las autoridades locales y reportado por CBS Miami, tuvo lugar el pasado jueves 6 de julio. Sin embargo, varios días después, los investigadores lograron identificar la matrícula del vehículo utilizado por Venegas y siguieron su rastro hasta lograr su detención.

La víctima, Ah'Lyric, estaba jugando con otros niños en la entrada del complejo de apartamentos donde reside, ubicado en la intersección de las calles noreste y la avenida 2, cuando Venegas llegó en su camioneta y estacionó a pocos metros de distancia de ellos.

Venegas salió del vehículo, se acercó a donde se encontraba la menor e intentó llevársela por la fuerza. "Me agarró, me levantó y empezó a correr conmigo, y yo le mordí el brazo; entonces él me abofeteó y me tiró al suelo y empezó a correr hacia su coche", relató Ah'Lyric en entrevistas con medios locales después del susto.

Venegas huyó rápidamente del lugar, pero gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad, pudo ser rastreado y posteriormente detenido, sin posibilidad de obtener fianza. "Esperamos que cualquier persona en la comunidad que haya sido víctima de este sospechoso se presente e informe a la policía para que puedan continuar con su investigación", dijo la agente Kiara Delva, vocera de la Policía de Miami, a WPLG.

"La niña luchó por su seguridad, lo cual en última instancia la salvó de una situación potencialmente muy peligrosa", afirmó Delva en relación a la valiente acción de la niña, y concluyó: "Estamos agradecidos de que ella haya hecho lo suficiente para salvar su vida".