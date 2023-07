Instagram: ¿recibiste una foto íntima sin consentimiento?, ya está la solución

Quienes utilizan Instagram, seguramente alguna vez les pasó recibir una foto íntima sin consentimiento. Y eso genera aún más problemas si se trata de tener una cuenta en esa red social en algún dispositivo que use un menor de la familia.

Bueno, hay buenas noticia, ya que Instagram anunció que incorporará una nueva función a sus herramientas que está justamente diseñada para que los usuarios no reciban mensajes no deseados y fotos sexuales explícitas que no pidieron.

Meta fue la encargada de explicar que por medio de esta nueva función, un usuario ya no podrá enviar fotos, videos, mensajes de voz, ni realizar llamadas hasta que el destinatario acepte la invitación para chatear.

Si quiere contactarse con la otra persona, deberá enviar la solicitud y así obtener el permiso del destinatario. Allí podrá aceptar o rechazar la invitación antes de recibir la imagen explícita.

“Estas funciones se diseñaron para ayudar a los adolescentes a sentirse en control de sus experiencias en línea y ayudar a los padres a sentirse equipados para apoyar a sus hijos adolescentes. Continuaremos colaborando con padres y expertos para desarrollar funciones adicionales que apoyen a los adolescentes y sus familias”, publicó Meta en un comunicado.

(Fuente: Minuto Uno)