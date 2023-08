Harán una subasta millonaria con objetos de Freddie Mercury

La casa de subastas Sotheby’s expondrán1500 objetos hasta el 5 de septiembre, que pertenecieron al afamado cantante Freddie Mercury. Se subastarán desde manuscritos de canciones, trajes, el peine de su bigote, la famosa corona y capa que llevó en su última gira. Pero lo que más convoca la atención en las últimas horas es su piano negro de media cola Yamaha G2 Baby Grand que podría alcanzar los 3,8 millones de dólares.

La colección saldrá a la venta en seis subastas temáticas a lo largo del próximo mes de septiembre, según anunció la casa de subastas. El cierre de la exposición de los objetos a subastar será el 5 de septiembre, día en el que Mercury hubiera cumplido 77 años.

Además venderán la letra original de “We are the champions” que podría llegar a valer 1.500.000 dólares, se subasta su piano. Se trata de una joya, ya que con el mismo compuso “Bohemian Rhapsody” en 1975. Los encargados de la subasta, cuentan que el piano está en muy buen estado, ya que Freddie cuidaba con rigurosidad su instrumento musical. En el año 1986, esa reliquia llegó a Garden Lodge. La casa donde su ex novia y entrañable amiga Mary Austin lo mantuvieron hasta 2023. Se estima que saldrá a un valor estimado a tres millones de libras esterlinas, lo que equivale a alrededor de 3,8 millones de dólares, según la CNN.

Los seguidores de Mercury, están muy atentos a la venta de la corona y la capa real que Mercury lucía al final de los conciertos durante la última gira de Queen en 1986, con “God Save The Queen”. Estiman que la corona podría costar 60.000 libras equivalente a 76.000 dólares y la capa 80.000 libras que ronda los 101.000 dólares.

Desde la CNN, también contaron que cuando Freddie Mercury falleció en 1991, su amiga Mary Austin heredó algunas de las pertenencias personales. Cedió a Sotheby’s todos los tesoros. “Desde hace muchos años, he tenido la dicha y el privilegio de vivir rodeada de todas las cosas maravillosas que Freddie buscaba y amaba. Pero los años han pasado y ha llegado el momento de que tome la difícil decisión de cerrar este capítulo tan especial de mi vida”, aseguró.

Finalmente, dijeron que parte de los beneficios adquiridos por la venta de estos objetos se donarán a la organización benéfica Mercury Phoenix Trust y a la fundación del cantante y amigo de Mercury, la Elton John Aids Foundation, ambas enfocadas en la lucha contra el sida.