Asesinaron a una argentina en Kosovo: su pareja la habría arrojado de un sexto piso

Facundo Urdangaray, es el padre Maria Clara la mujer que falleció tras caer del sexto piso de un hotel en Suiza. Él contó en declaraciones televisivas que su hija, de 27 años, fue asesinada por su pareja, cuando ambos se encontraban en Kosovo. Viajaron al país europeo, precisó Facundo, para ir a la boda del hermano del supuesto femicida.

“Ella estaba en pareja con una persona suiza y habían viajado a Kosovo al casamiento del hermano de esta persona. Parece que en la noche, después de una presunta fuerte discusión que mantuvieron, él la arrojó del balcón. Ella [María Clara] murió en el hospital. Fue un femicidio. Su pareja, de 31 años, quedó detenida”, explicó Facundo al medio nacional TN.

Además comentó que, su hija conoció al presunto femicida de la siguiente manera. “María Clara viajó a España el 1 de noviembre. Vivió dos o tres meses en Barcelona y ahí conoció a quien era su pareja. Luego se mudaron a Suiza. Pasaron un total de cuatro meses juntos. El pasado fin de semana se trasladaron a Kosovo para asistir al evento que tenían pendiente y ocurrió esta tragedia”. “No lo esperábamos. Ella nos mandaba videos y se la veía feliz”, indicó el padre.

Y luego, señaló que la última vez que la mamá de Clara habló con ella fue, el pasado domingo. “Yo le había mandado un mensaje y no me los respondió. Entre nosotros, era normal que ella no me contestara. Por eso no me llamó la atención. Y finalmente, nos enteramos de lo que había sucedido el miércoles a las 19?, expresó Facundo.

“Nos llamó una amiga de María Clara, alguien que conoció en Barcelona, y nos comentó lo que había visto en las noticias. Ella no parecía tener muchas certezas de que se tratara de nuestra hija. Es por eso que decidimos empezar a investigar. Y llegamos a Cancillería. Ellos nos confirmaron todo. Ahora están tramitando la repatriación del cuerpo para que podamos tenerla a nuestro lado”, relató a continuación.

Minutos antes de finalizar la entrevista, Facundo indicó que el traslado de su hija a la Argentina podría demorar hasta 15 días. “Hay que esperar a que se lleve a cabo la autopsia, trámites legales y un cierto número de pericias. Y lo único que queremos es que esto se haga y nos ayuden a que podamos estar otra vez con ella”, completó.