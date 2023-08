Una pitón mordió a un nene de 5 años e intentó ahogarlo en una pileta

Una serpiente pitón casi mata a un nene de 5 años. Sucedió en Byron Bay, al sur de Brisbane, Australia, un lugar donde es frecuente encontrar este tipo de animales. El nene, llamado Beau, estaba en su casa jugando en el borde de la pileta. De repente salió la pitón de entre las plantas y lo atacó violentamente.

Primero le mordió el tobillo. Luego cayeron al agua y allí siguieron forcejeando: la pitón, que medía cerca de tres metros de largo, intentó ahogar al pequeño. “La pitón estaba esperando a que pasara una víctima”, dijo Ben Blake, el padre de la criatura.

“Fue instantáneo. Vi una gran sombra negra salir del arbusto y antes de que tocaran él se había envuelto completamente alrededor de su pierna”, recordó.

Afortunadamente el abuelo del nene estaba cerca y reaccionó a tiempo. Se tiró a la pileta y sacó al nene del agua, con la pitón enroscada en su pierna. “Simplemente lo agarré lo más cerca que pude de la cabeza, apreté y tiré”, dijo Ben Blake a 9 News.

Su padre, que estaba fuera de la piscina, logró separar al reptil del nene: " Lo liberé en 15 o 20 segundos”, detalló. Tras asegurarse de que el animal no volvería a atacar, calmó a su hijo y le curó la herida. “Una vez que limpiamos la sangre y le dije que no iba a morir porque no era una serpiente venenosa, estaba bastante bien”, afirmó. “Es un soldado absoluto”, dijo orgulloso.

(Fuente: Cien Radios)