El Papa defiende la bendición a parejas homosexuales

En las últimas semanas el poder dentro del mundo católico se vio dividido por la decisión del Papa de permitir la bendición de parejas homosexuales. Obispos africanos, con excepción de los de Sudáfrica y Kenia, se negaron a aplicarlo en su continente, que tiene una población mayoritariamente musulmana, religión que castiga la homosexualidad incluso con la muerte. Francisco sugirió que quienes deploran esta decisión han sacado conclusiones "feas" y no las entienden.

El obispo de Roma señala que “A veces las decisiones no se aceptan, pero en la mayoría de los casos, cuando no se aceptan, es porque no se entienden”. En una entrevista emitida este domingo en el programa de televisión “Che Tempo Che Fa” del Canal 9 italiano.

Respondiendo a las preguntas del presentador del programa, por videoconferencia desde el vaticano, reconoció que muchas veces se siente solo “hay que pagar un precio de soledad” y que “a veces las decisiones no son aceptadas”. Francisco representa un ala progresista de la iglesia y los cambios siempre tienen resistencia por aquellos que buscan mantener antiguas tradiciones y formas de pensar.

“El Señor bendice a todos, a todos, a los que vienen. A cada persona. Luego la gente tiene que ver qué camino le propone el Señor. Pero hay que llevarles de la mano y ayudarles a ir por ese camino, no condenarles desde el principio. Esta es la labor pastoral de la Iglesia”. De esta forma el Papa defendió su medida sobre las parejas homosexuales.