Corea del Norte amenaza con lanzar nuevos y poderosos misiles

Este martes el régimen de Corea del Norte disparó múltiples misiles de crucero hacia agua frente a su costa occidental. Autoridades de Corea del Sur advirtieron que Pyonyang continúa intentando provocar un conflicto armado directo.

Kim Jong- Un, presidente de Corea del Norte

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, informó que el ejército surcoreano y militares estadounidenses analizaron los lanzamientos que se detectaron a las 7 a.m. No proporcionaron más detalles a los medios para no alertar a los posibles espías norcoreanos.

Kim Jong- Un aceleró la producción de armamento en los últimos tres meses a un ritmo sin precedentes. Desde la prensa oficialista norcoreana afirmaron que el objetivo del “Querido Líder” es construir una armada con armas nucleares para contrarrestar las “amenazas de occidente”.

Misil intercontinental de Corea del Norte

Estados Unidos y sus aliados han fortalecido sus ejercicios militares combinados. Los países están agudizando sus estrategias de disuasión, mientras que Seúl busca mayores garantías de Washington, de que Estados Unidos daría una respuesta rápida con armamento nuclear para defender a su aliado.