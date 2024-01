Vaticano: bendicen a las parejas del mismo sexo, pero no apoyan 'la vida que llevan'

El 18 de Diciembre de 2023 el papa Francisco dio autorización a la bendición de parejas del mismo sexo, y que se encuentren en otras situaciones "irregulares". Pero a raíz del rechazo de algunos obispos conservadores el vaticano tuvo que dar algunas aclaraciones al respecto: "no son una ratificación a la vida que llevan".

"Aunque algún Obispo considere prudente por el momento no dar estas bendiciones, igualmente todos necesitamos crecer en la convicción de que las bendiciones no ritualizadas no son una consagración de la persona o de la pareja que las recibe, no son una justificación de todas sus acciones, no son una ratificación de la vida que llevan", Planteó en una nota el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, ex rector de la universidad católica argentina.

Según dio a conocer el Vaticano, "las bendiciones pastorales, para que se distingan claramente de las bendiciones litúrgicas o ritualizadas, ante todo deben ser muy breves". "Se trata de bendiciones de pocos segundos, sin Ritual ni Bendicional. Si se acercan dos personas juntas a implorarla, sencillamente se pide al Señor paz, salud y otros bienes para esas dos personas que al solicitan", afirma el cardenal en la nota que lleva su firma y su segundo, el italiano Armando Matteo. Agregando "También se pide que puedan vivir en plena fidelidad al Evangelio de Cristo, para que el Espíritu Santo pueda liberar a esas dos personas de todo lo que no responda a su voluntad divina, de todo el que necesite purificación".

"Si esto queda claro gracias a una buena catequesis, podemos liberarnos del miedo a que nuestras bendiciones puedan expresar algo inadecuado", sostuvo Fernández haciendo alusión al grupo de religiosos conservadores.