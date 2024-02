Las polémicas declaraciones de Lula que causaron repudio en Israel

En las primeras horas de este lunes, Israel declaró "persona non grata" al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que éste comparara la actuación de las fuerzas israelíes en Gaza con lo hecho por Hitler contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial.

Además de declarar, "Esto ya sucedió cuando Hitler decidió matar a los judíos", Lula también definió la situación en la Franja como una guerra de un ejército profesional contra "mujeres y niños", según la BBC.

En respuesta a las fuertes declaraciones, Israel acusó a Lula de trivializar el Holocausto y aseguró estar luchando para destruir a Hamás y liberar a los rehenes que este grupo mantiene secuestrados desde el pasado 7 de octubre.

Fue el ministro de Relaciones Exteriores de israelí, Israel Katz, quien afirmó que el presidente brasileño sería considerado "persona non grata" en ese país hasta que se retractara de lo que había dicho.

De acuerdo a lo informado por el ministerio de Relaciones Exteriores israelí, el canciller Katz convocó al embajador brasileño este lunes y le dijo: "no olvidaremos ni perdonaremos. Es un ataque antisemita serio. En mi nombre y en el de los ciudadanos de Israel, dígale al presidente Lula que es persona non grata hasta que se retracte de lo que dijo"

Qué motivo a Lula para expresarse de esa manera

El problema surgió cuando el mandatario cuestionó la decisión de algunos países de suspender fondos a la agencia de la ONU que ayuda a los palestinos, la UNRWA. La suspensión se produjo porque Israel acusó a los empleados de la agencia de estar involucrados con Hamás.

Ante esta situación, Lula afirmó que la ayuda humanitaria a los palestinos no puede suspenderse y dijo que, si se confirma que hubo errores en la UNRWA, debe haber rendición de cuentas.

"Cuando veo al mundo rico anunciar que dejará de contribuir a la cuestión humanitaria de los palestinos, me pregunto cuánta conciencia política tiene esta gente", dijo el presidente brasileño.

“¿Y cuán grande es el corazón de solidaridad de esta gente que no puede ver que en la Franja de Gaza no hay una guerra sino un genocidio?”, afirmó y retrucó, "Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y con el pueblo palestino no existe en ningún otro momento histórico. De hecho, existió: cuando Hitler decidió matar a los judíos".

“No es una guerra entre soldados y soldados. Es una guerra entre un Ejército altamente preparado y mujeres y niños. Si hubo un error en la institución que recauda el dinero, averigüe quién cometió el error. Pero no suspendan la ayuda humanitaria para el pueblo que lleva décadas intentando construir su Estado”, afirmó Lula.

Los últimos comentarios de Lula llegan después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometiera seguir adelante con una ofensiva en Rafah -la ciudad más meridional de Gaza de donde han huido unos 1,5 millones de personas- pese a la creciente presión internacional para que dé marcha atrás en sus planes. Netanyahu afirmó que los comentarios de Lula equivalían a "una trivialización del Holocausto y un intento de dañar al pueblo judío y el derecho de Israel a defenderse".

"La comparación de Israel con el Holocausto de los nazis y Hitler ha cruzado una línea roja", expresó en un comunicado.

Por su parte, la Confederación Israelita de Brasil (Conib) calificó las declaraciones de Lula como una "distorsión perversa de la realidad" que "ofende la memoria de las víctimas del Holocausto y sus descendientes".

BBC News Brasil contactó con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil para obtener una posición sobre las declaraciones del canciller israelí, pero no recibió respuesta por el momento.