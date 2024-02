El triste final del soldado ruso que desertó y apareció acribillado

El capitán ruso Maxim Kuzminov de 28 años, fue hallado muerto con al menos 5 heridas de balas en su cuerpo. El hallazgo se produjo en un estacionamiento subterráneo del municipio de Vila Joiosa -Villajoyosa-, en la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana.

Kuzminov desertó del ejercito ruso en agosto del 2023. En esa oportunidad pilotaba su helicóptero con el que realizaba tareas de abastecimiento y transporte, cruzó la línea de fuego volando bajo. Se presentó ante las fuerzas ucranianas quienes lo arrestaron. El soldado presentó a las autoridades ucranianas documentos con información clasificada que la inteligencia rusa había recolectado sobre los planes ucranianos en la guerra, además el propio helicóptero que pilotaba un Mi-8, valorado en 13,5 millones de euros, brindó información importante sobre la inteligencia rusa

Kuzminov pertenecía a una familia ligada a la fuerza aérea rusa.

“Cuando empezó la invasión, el 24 de febrero, estaba llorando. Tenía miedo y sólo quería que todo esto terminara lo antes posible” recordaba Kuzinov en una entrevista concedida a los medios ucranianos luego de desertar.

Kuzminov junto s Yusov en una conferencia de prensa.

El gobierno de Volodímir Zelenski le otorgó una recompensa de medio millón de dólares, además de ofrecerle la ciudadanía ucraniana. "Es un hombre libre que ha tomado una decisión bien pensada", afirmó Andriy Yusov, portavoz de la inteligencia militar ucraniana, en una conferencia de prensa en la que también participó el piloto que lloraba frente a las cámaras. “Es una historia apasionante que podría servir de ejemplo a aquellos rusos que encuentren las fuerzas para evitar convertirse en criminales de guerra” aseguró Yusov.

"En Ucrania hay gente buena" afirmó Kuzminov, quien era descendiente de una respetada familia de aviadores rusos “Quería entender lo que estaba haciendo mi país. Y todo lo que vi fue maldad, horror y crimen. No quería ser parte de esto” con esas palabras el soldado ruso se presentaba ante los medios europeos. La exposición era demasiada, y se le preguntó si no le causaba temor esa publicidad a lo que el joven de 28 años respondió que no tiene miedo: “Creo en Dios. Él me dio la vida y me la quitará. Mientras exista el régimen de Putin, habrá peligro. Tanto para el piloto como para millones de ucranianos e incluso rusos."

Maxim Kuzminov comenzó una nueva vida, y para ello eligió mudarse a España. Pasaron 6 meses desde su deserción cuando su cuerpo fue hallado en un estacionamiento de la Comunidad Valenciana.

La Guardia Civil confirmó el hallazgo: “se halló el cuerpo sin vida de un varón, junto a varios casquillos de bala, en el interior de un garaje comunitario al norte de la localidad alicantina, pero no ha confirmado que se trate de Kuzminov. Por ahora, agentes del Instituto Armado han abierto una investigación para trabajar en su identificación. Y es que, según la Benemérita, la identidad que figuraba de esta persona en los sistemas podría ser falsa y tratarse de otro individuo, motivo por el que ha abierto diligencias complementarias.” Si bien Kuzminov vivía en España bajo una identificación falsa, con el correr de las horas se confirmó que el cuerpo pertenecía al joven de 28 años.

La Guardia Civil trabajando en el estacionamiento don de fue hallado el cuerpo del soldado ruso

Frente a las cámaras el piloto se refería a la guerra con estas palabras "Lamento lo que está ocurriendo, los asesinatos, las lágrimas, la sangre...". El joven afirmaba que en Ucrania no había "ni fascistas ni nazis. No quiero ser cómplice de los crímenes rusos".

Este hecho sangriento ocurre en medio de la creciente tensión en la unión Europea por la muerte de Alexéi Navalni, el principal opositor de Putin.