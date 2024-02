"Putin mató a mi marido" La viuda de Navalny se convirtió en la líder de la resistencia

Yulia Navalnaya se convirtió en viuda tras la muerte de líder opositor ruso, Alexei Navalny. La mujer siempre buscó mantener un perfil bajo, insistiendo en que su papel principal era el de esposa y madre, no el de política.

Navalnaya siempre fue un apoyo crucial para su marido, su rol cobró mayor importancia en la lucha para que Navalny pudiera salir de Rusia cuando fue envenenado y necesitó tratamiento urgente en el 2020. El propio Alexei reconoció que no hubiera podido continuar con su lucha contra el Kremlin, cada vez más desesperada y unilateral, si no hubiera sido por ella.

Yulia Navalyana y su esposo.

Este lunes, la mujer difundió un video en las redes sociales en las que, entre lágrimas, afirmó “Hace tres días, Vladimir Putin mató a mi marido, Alexei Navalny. Putin mató al padre de mis hijos." En el mismo video, Navalnaya anunció que continuará la lucha que inició su esposo: “Continuaré la causa de Alexei Navalny y los llamo a estar a mi lado”

https://www.youtube.com/shorts/U47su4qxudI

Yulia Ambrosinova nació en Moscú en 1976, hija del respetado científico Boris Ambrosimov. Es licenciada en economía, ejerció su profesión en el sector financiero hasta que decidió dejar su trabajo para criar a sus dos hijos cuando su esposo se convirtió en una figura importante de la oposición. Entonces no había indicios de la futura fama que alcanzaría su marido Alexei. Para ella siempre estuvo antes el hombre que conoció de vacaciones en Turquía en 1998 que la figura pública en la que se convirtió. “No me casé con un abogado prometedor ni con un líder de la oposición. Me casé con un joven llamado Alexei” afirmaba.

La mujer llevaba una vida privada, con pocas apariciones públicas o discursos, hasta el envenamiento de su marido en 2020. Cuando Navalny enfermó en la ciudad siberiana de Omsk en agosto de ese año, fue ella misma la que escribió directamente a Vladimir Putin para que pudiera recibir tratamiento en Alemania. “En todo momento, cuando estábamos allí, pensaba: ‘Tengo que sacarlo de allí”, le contó al documentalista ruso Yuri Dud. Su petición fue aceptada y, con la ayuda de una organización benéfica con sede en Alemania, Navalny pudo salir de Rusia. Después de meses de tratamiento, Navalnaya regresó con él a Rusia. En ese momento fue testigo de su detención cuando aterrizaron en Moscú. Ese fue su último momento en libertad. El resto de su vida iba a transcurrir entre rejas.

"Continuaré la causa de Alexei Navalny y los llamo a estar a mi lado" afirmó la viuda de Navalny.

????

Ahora, la mujer no solo pide justicia por su marido, alienta al pueblo ruso a luchar contra el presidente Vladimir Putin que lleva en el poder desde el año 2002 “Lo más importante que podemos hacer por Alexei y por nosotros mismos es seguir luchando, más desesperada y ferozmente que antes. Necesitamos aprovechar cada oportunidad para luchar contra la guerra, contra la corrupción, contra la injusticia, para luchar por elecciones justas y la libertad de expresión, para luchar por recuperar nuestro país” afirmó.