Ladrón muere calcinado tras escapar de la policía

El delincuente quedó atrapado y no pudo salir del vehículo pese a los esfuerzos de la policía por rescatarlo..

El hecho ocurrió la noche del pasado miércoles en La Unión, Uruguay. Un hombre robó un auto y protagonizo una violenta persecución con la policía. La secuencia finalizó de manera trágica cuando quedó atrapado en el vehículo.

Lo narrado por Telemundo indica que todo comenzó cuando una pareja denunció el robo de su auto. Las víctimas del robo facilitaron a la policía la información brindada por el GPS del vehículo que aportaba la ubicación en tiempo real del automóvil.

Con un rápido operativo los uniformados se dieron a la búsqueda del ladrón. Sobre las 21 hs pudieron dar con el delincuente que viajaba solo. Inmediatamente comenzó una persecución en la que el ladrón comenzó a disparar a los uniformados mientras intentaba escapar a toda velocidad.

Finalmente en las inmediaciones de calle General José Villagrán y José Sánchez Fontans, el delincuente chocó a una camioneta que estaba estacionada. A raíz del impacto el vehículo robado se prendió fuego. El delincuente desesperado pidió auxilio a los policías que ya se encontraban rodeando el automóvil.

Pese a los esfuerzos no lograron rescatar al delincuente que murió calcinado dentro del auto debido a la rapidez con la que se extendieron las llamas. “Aparentemente un muchacho venía escapando de la Policía en un auto robado y se dio contra mi camioneta. Automáticamente, se prendió fuego, no había manera de sacarlo, y el muchacho murió en el lugar. No quedó ni rastro del auto”, comentó el propietario de la camioneta a los medios locales.