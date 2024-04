Una bala entró por una ventana y casi mata a un niño de 2 años

El lunes por la noche, una madre no pudo dormir tranquila: luego de escucharse una serie de detonaciones, una bala ingresó por una venta del dormitorio donde dormía su hijo de 2 años. El proyectil pasó a centímetros de la cabeza del menor.

Malvín Norte: Una bala impactó a centímetros de un bebé. El disparo entró por la ventana de un sexto piso. En #Telenoche te mostramos todas las imágenes. pic.twitter.com/pGIJ7gK7fH — Telenoche (@TelenocheUy) April 16, 2024

El complejo de viviendas de Malvin Norte, ubicado en la capital Uruguaya es, en palabras de sus vecinos, un infierno y esta semana para ellos, habituados a la inseguridad, fue una semana “normal”. Cerca de las 21.30hs del lunes una madre sintió un fuerte golpe en una ventana de su departamento, se levantó y fue hasta el dormitorio donde dormía su hijo. Ahí notó el vidrio roto, comprobó que si su hijo se encontraba bien y después pudo ver el hoyo en la pared producto del disparo.

“Es una bala que entró por la ventana de mi casa, chocó contra la pared a pocos centímetros de la cabeza de mi hijo”, comentó. La madre reclamó que se aceleren las investigaciones sobre el origen del disparo “Si hubiera un niño muerto, capaz que se movían de otra manera” aseguró a Telenoche.

“Me voy, yo acá no me puedo quedar, el miedo es tal que no se puede”, afirmó la mujer y lamentó la inseguridad del lugar. José Manuel Azambuya director de la Policía Nacional de Uruguay, aseguró a los medios que se analiza la trayectoria de la bala para establecer el punto de partida.